Manolo Jiménez inicia curso de corte y costura en Nadadores

Nadadores, Coah.– El Gobierno del Estado de Coahuila, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, puso en marcha el curso de Corte y Costura Industrial del programa "Manos que Inspiran", en coordinación con el Gobierno Municipal de Nadadores, la Secretaría de las Mujeres, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (ICATEC) y la empresa Iron Cast.

Durante el arranque, el subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto, Sergio Armando Sisbeles Alvarado, informó que esta iniciativa busca brindar herramientas prácticas a las mujeres para facilitar su incorporación al mercado laboral, impulsar el emprendimiento y fortalecer la economía de sus familias.

"Para nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas es fundamental que las mujeres cuenten con más herramientas para salir adelante. La capacitación abre oportunidades de empleo, emprendimiento e independencia económica", expresó.

El programa surgió a partir de las necesidades detectadas por la alcaldesa María Alejandra Huerta y el Centro LIBRE Nadadores, de la Secretaría de las Mujeres, donde se identificó el interés de las habitantes por adquirir conocimientos en el sector de la confección.

A partir de este diagnóstico, se estableció una alianza entre las autoridades estatales y municipales, ICATEC y la iniciativa privada para ofrecer capacitación especializada y acercar a las participantes a nuevas oportunidades productivas.

Por su parte, la alcaldesa de Nadadores, María Alejandra Huerta Alemán, envió un mensaje a las mujeres para que aprovechen las alternativas de capacitación y desarrollo que ofrece el gobierno estatal a las mujeres del municipio.

En el evento participaron la secretaria de las Mujeres, Mayra Lucila Valdés González; el director general del ICATEC, Marco Cantú; Alejandra Sánchez Martínez, directora técnica de Iron Cast Frontera; Daniela Nohemí García Velázquez, superintendente de Relaciones Laborales de la empresa, y Cindy Rodríguez Ayub, coordinadora de la Región Centro de la Secretaría de las Mujeres, además de autoridades municipales y representantes de Mejora Coahuila.