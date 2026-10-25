PRONNIF investiga parto de niña de 12 años en Ramos Arizpe

SALTILLO, COAH.- La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) de Coahuila abrió una investigación tras recibir información sobre el presunto parto de una niña de 12 años en una clínica privada de Ramos Arizpe, hecho que, según la dependencia, no fue notificado oportunamente.

María Teresa Araiza Llaguno, titular de la institución en el estado, informó que se busca esclarecer las circunstancias del caso y revisar posibles omisiones en los mecanismos de aviso. Explicó que las autoridades también refuerzan la atención de embarazos en menores de 15 años, con énfasis en identificar posibles delitos y garantizar la protección de las niñas.

La funcionaria detalló que, durante 2025, el 76 % de los casos analizados correspondió a parejas con edades similares. No obstante, señaló que también se han detectado situaciones en las que existe una diferencia de edad considerable, por lo que cada expediente debe examinarse de manera individual.

Indicó que, dependiendo de las circunstancias, algunos casos pueden involucrar conductas delictivas que requieren la intervención de las autoridades ministeriales. Uno de los principales obstáculos, agregó, es detectar los embarazos a tiempo. Aunque los avisos pueden recibirse por medio de hospitales y escuelas, hay ocasiones en que las menores no tienen seguimiento prenatal y la situación se descubre cuando el embarazo está avanzado.

Ante ello, Araiza Llaguno llamó a fortalecer la prevención entre adolescentes y fomentar una sexualidad responsable, sin dejar de lado la obligación institucional de actuar ante posibles hechos de violencia o abuso.

Asimismo, destacó la necesidad de garantizar atención médica oportuna, proporcionar información sobre las alternativas disponibles y respetar los derechos de las niñas, incluido el acceso a la interrupción del embarazo en los supuestos contemplados por la legislación vigente.

La titular de la PRONNIF recordó que, cuando se identifican indicios de un delito, corresponde dar vista a la Fiscalía Especializada en la atención de mujeres y niñas, niños y adolescentes, a fin de que investigue los hechos y se determinen las medidas necesarias para proteger a las menores. El caso reaviva la atención sobre los procedimientos de notificación y la coordinación entre clínicas, instituciones educativas y organismos de protección infantil para detectar oportunamente embarazos en niñas y posibles situaciones de vulnerabilidad.