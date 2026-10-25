Katy Salinas y expertos de España capacitan en Coahuila sobre violencia familiar

SALTILLO, Coah. - Con la participación de especialistas de la Policía Nacional de España, Coahuila es sede de una jornada internacional de capacitación para fortalecer las estrategias de prevención y atención de la violencia familiar, informó Katy Salinas, titular de la Fiscalía de las Mujeres en la entidad.

La funcionaria explicó que las actividades son encabezadas por el responsable de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la corporación española, reconocida en Europa por sus métodos para combatir este tipo de delitos.

En el encuentro participan representantes de 16 entidades del país, además de personal de más de ocho municipios coahuilenses. La capacitación está dirigida a policías, agentes del Ministerio Público e integrantes de las corporaciones Violeta, quienes podrán incorporar las herramientas adquiridas a sus labores cotidianas.

Salinas destacó que España ha compartido con otros países de la Unión Europea sus experiencias en la reducción de indicadores de violencia y feminicidio. En esta ocasión, dijo, se logró traer a Coahuila a especialistas para transmitir esos conocimientos a las instituciones mexicanas.

La fiscal advirtió que la violencia familiar es un problema complejo que puede agravarse si no se detecta y atiende a tiempo. Por ello, sostuvo que su prevención requiere la participación coordinada de autoridades, sociedad civil, empresas e instituciones académicas.

"Tenemos que trabajar en prevención y capacitación. Es una responsabilidad de todas y todos: sociedad, gobierno, iniciativa privada y academia. Ningún gobierno puede solo", expresó.

También señaló que las dinámicas de violencia dentro de los hogares han cambiado, pues las agresiones no ocurren únicamente entre parejas, sino que pueden dirigirse contra los hijos o presentarse de estos hacia sus madres.

Ante esta situación, consideró prioritario mejorar la coordinación entre las instituciones para identificar señales de riesgo, brindar atención a las víctimas y evitar que los conflictos familiares deriven en hechos más graves.

Salinas reconoció que las fiscalías tienen la responsabilidad constitucional de intervenir cuando se han cometido delitos, por lo que insistió en la necesidad de impulsar acciones preventivas que permitan actuar antes de que ocurran daños irreparables.

Finalmente, reiteró que combatir la violencia familiar exige el compromiso de todos los sectores y la preparación constante de las instituciones encargadas de atender a las víctimas.

"Si la familia está bien, todos estamos bien, y en ese sentido debemos seguir trabajando", concluyó.