Recortes al presupuesto de salud generan preocupación en Coahuila

SALTILLO, COAH.- El aumento del endeudamiento público y los posibles recortes al presupuesto de salud generan preocupación entre el sector empresarial, ante el riesgo de que los recursos disponibles sean insuficientes para cubrir los compromisos del país, advirtió Miguel Monroy, director de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en la Región Sureste.

El representante empresarial señaló que, aunque el Paquete Económico 2027 contempla una estructura financiera definida, persisten dudas sobre la capacidad del gobierno federal para garantizar el financiamiento de los programas sociales y los servicios prioritarios.

"La preocupación es que ya nos endeudamos o nos vamos a endeudar más y salen diciendo que a lo mejor no va a alcanzar. Entonces tenemos que ver hacia dónde se están yendo todos estos programas sociales y cómo se van a solventar y salvaguardar", expresó.

Monroy indicó que COPARMEX participa en el ámbito nacional en el análisis y discusión del presupuesto, particularmente por las implicaciones que podrían tener las asignaciones destinadas al sistema de salud.

Consideró preocupante que, después de los problemas de desabasto de medicamentos registrados en años recientes, se planteen nuevos ajustes presupuestales que podrían dificultar aún más la atención médica de la población.

"Está muy preocupante el tema de la salud, el tema de la reducción en medicamentos. Si de por sí todas las experiencias que hemos tenido recientemente de falta o desabasto de medicamentos, con esta aprobación del último presupuesto, que todavía le dieron una rasurada de casi un 6 por ciento, pues qué es lo que va a pasar", cuestionó.

El dirigente empresarial adelantó que las inquietudes sobre el presupuesto y sus posibles efectos en los servicios médicos serán abordadas en la próxima reunión mensual de COPARMEX. En esa sesión, el presidente del organismo, Alfredo López, expondrá las preocupaciones del sector patronal sobre la asignación de recursos públicos.

Monroy insistió en que es necesario revisar el destino del gasto gubernamental y asegurar que los programas sociales cuenten con financiamiento suficiente, al igual que los servicios esenciales, sin agravar las presiones sobre las finanzas públicas.