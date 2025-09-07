Darán curso a motociclistas

SALTILLO, COAHUILA.– Con el propósito de reducir el número de accidentes viales en los que participan motociclistas, el Gobierno Municipal anunció el inicio de un curso de capacitación que se impartirá todos los sábados en el Biblioparque Norte.

El programa fue presentado por el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, y contará con la participación de la Asociación de Motociclistas.

El alcalde Javier Díaz encabezará la inauguración este jueves a las 18:00 horas en la explanada del Museo del Desierto. Los talleres serán gratuitos y estarán dirigidos principalmente a jóvenes que por primera vez utilizan una motocicleta, con sesiones teóricas sobre el reglamento de tránsito y prácticas con maniobras de prevención.

Garza Félix destacó que en lo que va del año se han retirado de circulación más de mil motocicletas por carecer de documentos, placas o por reincidir en faltas al reglamento. "Las infracciones más comunes son por no portar casco, exceso de velocidad o circular sin placas", señaló.

El funcionario hizo un llamado a padres de familia para que supervisen el uso responsable de motocicletas por parte de sus hijos. "Es una tarea de todos: sociedad y gobierno debemos trabajar juntos para evitar tragedias", expresó.

Además de los cursos, los operativos de tránsito seguirán revisando documentos, uso de casco y filtros antialcohol para garantizar la seguridad de conductores y peatones.