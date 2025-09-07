Muerte en IMSS: Joven víctima de violenta riña

Muere joven tras riña en colonia Bellavista

Un joven de 25 años falleció en la Clínica Número 2 del IMSS luego de ser herido en una riña ocurrida la madrugada del domingo.

POR MARCO JUÁREZ

SALTILLO, COAHUILA. - Un enfrentamiento violento registrado durante la madrugada de este domingo en la colonia Bellavista dejó como saldo la muerte de un joven y otro lesionado de gravedad.

La víctima fue identificada como Omar Alberto, de 25 años, quien perdió la vida en la Clínica Número 2 del IMSS, adonde fue trasladado por sus propios familiares tras resultar gravemente herido.

De acuerdo con el testimonio de la madre del fallecido, al menos diez personas participaron en la agresión contra su hijo y otros dos jóvenes, utilizando bates y armas blancas en el cruce de las calles Francisco Javier Mina y Carlos Fuero.

Tras el ataque, los padres de Omar decidieron llevarlo en un vehículo particular a la clínica del IMSS, sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el joven murió minutos después. Otro de los lesionados fue ingresado al Hospital General, donde permanece bajo atención médica.

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al hospital para tomar conocimiento de los hechos y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, con el fin de continuar con las indagatorias. De manera extraoficial, se dio a conocer la detención de una persona relacionada con el caso.