DIF Municipal San Buenaventura ofrece Cursos de Verano para niños

San Buenaventura, Coah.- El alcalde Javier Flores Rodríguez y la presidenta honoraria del DIF Municipal, Niria Isabel Ayala, realizaron una visita a los niños que participan en los Cursos de Verano DIF 2026, donde convivieron con los alumnos y reconocieron el esfuerzo de las maestras que imparten las actividades.

Acompañados por la coordinadora municipal de Mejora Coahuila, María Rosa Iglesias, recorrieron las instalaciones del DIF para conocer de cerca el desarrollo de los talleres enfocados en el aprendizaje y la formación integral de la niñez sambonense.

Durante su visita, destacaron la importancia de ofrecer espacios seguros y educativos durante el periodo vacacional, donde los menores fortalecen habilidades de lectoescritura, pensamiento matemático y educación socioemocional, además de fomentar la convivencia y el trabajo en equipo.

Los cursos se realizan en las instalaciones del DIF Municipal, en horario de 9:00 a 11:00 de la mañana, dirigidos a niñas y niños de 5 a 12 años de edad, y son impartidos por maestras certificadas.

El alcalde Javier Flores Rodríguez reconoció el compromiso del DIF San Buenaventura por impulsar actividades que contribuyen al desarrollo académico y emocional de la niñez, mientras que Niria Isabel Ayala agradeció la confianza de los padres de familia que inscribieron a sus hijos en este programa de verano.