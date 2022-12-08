Dan ultimátuma línea Omnibus

CASTAÑOS COAH-. El Ayuntamiento de Castaños recibe constantes quejas por el ineficiente servicio de transporte público intermunicipal de la línea de camiones Ómnibus, por ello el alcalde Juan Antonio Garza García dio un ultimátum a quien tiene la concesión pues mencionó que la gente de Castaños ha tolerado lo suficiente.

Fue en la sala de cabildo en donde se tuvo una reunión con la gente de la ruta Ómnibus; Roberto Cerna Aguilera estuvo presente, así como Carlos Siller Beltrán; delegado de Autotransporte en la Región Centro, el alcalde Juan Antonio Garza García y representantes de la sociedad.

Ahí se tocó nuevamente el problema por la falta de unidades, la tardanza para que pasen, por parte de la empresa de autobuses se dio a conocer que recientemente se hicieron antidoping y varios conductores, los más conflictivos, fueron dados de baja.

Explicó que personal de Ciudad de México están capacitando instructores para crear operadores desde un inicio, es decir gente que no tiene conocimiento en la operación de estas unidades se van a preparar para que se les pueda contratar.

Además comentó que han revisado el último mes y medio y los ingresos no hay, no pierden pero no ganan, pero reconoció que se tiene que brindar el servicio y pidió algunos días para trabajar en las áreas de oportunidad.

Roberto Cerna Aguilera dijo que se hará todo por ofrecer un mejor servicio, contratarán personal, repararán el resto de las unidades pero reconoció que muchas de ellas ya se encuentran muy obsoletas.

“La gente de Castaños está cansada, creo que ya soportaron mucho y lo que queremos son soluciones a corto plazo”, señaló el alcalde.

Acordaron trabajar en dar a conocer el rol de servicio, que se cumplan las frecuencias y si se da el servicio completo a los usuarios, son 17 unidades las que estarán operando, en 8 días volverán a reunirse para ver si funcionaron los cambios de lo contrario se tomarán otras medidas.