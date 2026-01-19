Inician reparaciones en jardín de niños Marie Theresa Trabold

Autoridades educativas informaron que ya se encuentran en marcha las acciones para reparar las afectaciones registradas en el jardín de niños Marie Theresa Trabold Serur, luego del robo de cableado eléctrico ocurrido durante el reciente periodo vacacional.

El director de Servicios Educativos en la Región Centro, Abraham Segundo González, dio a conocer que el caso fue turnado de manera inmediata a la Secretaría de Educación del Estado, instancia que programó para este martes la visita de un arquitecto proveniente de Saltillo, quien realizará la evaluación técnica del plantel y dará inicio a los trabajos de rehabilitación.

El funcionario pidió paciencia a madres y padres de familia, al asegurar que el problema será atendido en el transcurso de esta semana, con el objetivo de restablecer cuanto antes las condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades escolares.

Indicó que la pronta respuesta se debe, en parte, a la reducción de actos vandálicos en escuelas de la región, lo que ha permitido que los casos reportados reciban atención más ágil por parte de las autoridades educativas. Precisó que durante el pasado periodo vacacional únicamente se presentaron dos incidentes de este tipo, cifra considerablemente menor a la registrada en ciclos anteriores.

Finalmente, reiteró que se mantiene la coordinación con padres de familia, autoridades municipales, corporaciones de seguridad y la Secretaría de Educación, a fin de reforzar la protección de los planteles y actuar con rapidez ante cualquier situación que afecte a la comunidad escolar.