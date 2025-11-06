Vandalismo daña Centro Comunitario en Plaza Centenario de Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- El centro comunitario de la Plaza Centenario, ubicado en la colonia Occidental de Frontera, fue dañado por vecinos que vandalizaron las instalaciones apenas días después de que el Ayuntamiento, a través del departamento de Obras Públicas, colocara una malla sombra para proteger del sol a los niños de la guardería que ahí se instalará.

El regidor Orlando Hipólito Plaza informó que personas desconocidas rompieron la malla ciclónica y la arrojaron al techo del inmueble, además de dejar basura como colchones y otros desechos en el área.

"Nos duró tres días la malla ciclónica, ya la vandalizaron, al igual que el techito. Esto es un llamado a la ciudadanía, porque estas obras son para su beneficio. Entre nosotros debemos cuidar las cosas", declaró el funcionario.

El regidor señaló que la importante obra atenderá a niños de entre 0 y 3 años, así como a madres de familia que harán uso del centro comunitario una vez concluido. También comentó que, además de los daños a la malla, se registraron pintas en las paredes, mismas que ya fueron reparadas, aunque todavía no se cuenta con un presupuesto exacto del costo total de los daños.

Autoridades municipales reiteraron el llamado a los vecinos de la colonia para cuidar las instalaciones públicas y evitar que los actos de vandalismo afecten los espacios diseñados para el bienestar de la comunidad.