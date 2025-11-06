Camioneta cae a canal tras fallida vuelta en "u" en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coah.– Una camioneta cayó a un canal luego de que su conductor perdiera el control al intentar dar una vuelta en "u", sobre la avenida La Misión, en el cruce con la calle Hacienda.

El vehículo, una Jeep Grand Cherokee modelo 2012 de color negro, era conducido por Abner, de 24 años de edad, quien resultó ileso tras el accidente.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el joven no logró realizar correctamente la maniobra y terminó descendiendo hacia el canal, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de seguridad y una grúa para recuperar la unidad.

Afortunadamente no se registraron personas lesionadas, solo daños materiales en el vehículo. Las autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones y evitar maniobras peligrosas en zonas de tráfico reducido.