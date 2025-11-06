Anunciada nueva licitación de carbón en Coahuila para beneficiar a productores locales

OCAMPO, COAH.- En el marco de una gira de trabajo por el municipio de Ocampo, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, anunció que está por realizarse el segundo concurso del proceso de licitación de carbón.

Este nuevo esquema, explicó, estará enfocado principalmente en beneficiar a micro, pequeños y medianos productores del mineral, con el objetivo de fomentar una mayor equidad en la distribución de los contratos.

Durante su intervención, el mandatario estatal subrayó que la intención es que todos los carboneros puedan acceder a pedidos de acuerdo con sus capacidades productivas.

"Queremos que cada productor tenga la oportunidad de participar y que el reparto de los pedidos sea más justo y equilibrado", expresó Jiménez Salinas ante representantes del sector.

El nuevo modelo de licitación busca impactar directamente a 50 productores distintos, rompiendo con la práctica anterior en la que los pedidos solían concentrarse en pocas manos.

Con esta estrategia, se pretende diversificar la cadena de suministro, garantizar precios justos y fortalecer la producción local desde las propias minas de los pequeños empresarios.

El gobernador también informó que sostuvo una reunión con representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el (FOMEC) una nueva dependencia que operará en la región.

Esta instancia será clave para impulsar el programa y asegurar que tanto los procedimientos de Comisión como de los productores se alineen de manera eficiente.

Finalmente, Jiménez Salinas destacó que afinan detalles logísticos para consolidar este proyecto económico, que representa una oportunidad significativa para revitalizar la economía de la Región Carbonífera.

"Estamos trabajando para que el carbón siga siendo un motor de desarrollo, pero ahora con reglas más claras y con beneficios para todos", concluyó.