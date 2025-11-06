Celebración del 126 Aniversario en Villa de Las Esperanzas, Múzquiz

VILLA DE ESPERANZAS, COAH.- El Gobierno Municipal de Múzquiz, que preside la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, junto a las familias de la Villa de Las Esperanzas, celebró con entusiasmo el 126 aniversario de esta importante comunidad. Durante el evento, se llevó a cabo la coronación de la Reina Estrella I. La coronación fue realizada por la coordinadora de la Villa, Cristina Riojas, la Regidora Marisela García Méndez y el Coordinador de Minerales, Profesor Rogelio Obregón Galarza. Posteriormente, el Licenciado Diego Rincón dirigió un mensaje oficial de salutación a los presentes. En el programa artístico, el grupo de danza Muzkugui, dirigido por el Profesor Jesús García de la Casa de la Cultura Miguel de la Garza Falcón, ofreció bailables tradicionales que enaltecieron la identidad y raíces de la región. Además, participaron como embajadoras invitadas: Ingrid Seguey, Reina de Minas La Florida, y Lesly Melissa Martínez Cruz, Reina del CECyTEC de Minas de Barroterán. La entrega de corona estuvo a cargo de Denis Ailyn López Maldonado. Tras la rifa para elegir a la corte real, resultaron seleccionadas como princesa Sheila Isabel Vaquera Padilla y como duquesa, Fedel Idali Espinoza Martínez. Para finalizar el acto protocolario, se llevó a cabo un convivio amenizado por el grupo musical Desvela2, en un ambiente de celebración, identidad y unión comunitaria.