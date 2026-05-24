La comunidad de Nadadores lamenta la pérdida de Debany Zúñiga

América Debany Zúñiga Muñoz, estudiante del CEUC San Buenaventura, es recordada como una joven de 24 años dedicada, que combinaba sus estudios con el trabajo y que siempre se distinguió por su alegría y disposición para ayudar a los demás.

Su vida se apagó tras atentar contra sí misma en su municipio de origen, Nadadores, dejando consternación entre su comunidad.

La institución educativa lamentó profundamente su fallecimiento a través de un mensaje en el que destacó el cariño que dejó entre quienes la conocieron.

"Con profundo pesar, lamentamos el sensible fallecimiento de nuestra querida ex alumna, su recuerdo quedará siempre en nuestros corazones y en cada momento compartido en nuestra institución", expresaron.

Más allá de las aulas, su recuerdo se mantiene vivo en quienes compartieron momentos cotidianos con ella. Amigos y familiares la describen como una joven alegre, siempre dispuesta a ayudar, enfocada en superarse y en construir un mejor futuro.

Las muestras de dolor no se hicieron esperar. Entre ellas, el mensaje de su amiga Fanny Lara refleja el impacto de su partida: la incredulidad, el dolor profundo y la nostalgia por los momentos compartidos, desde reuniones cotidianas hasta gestos simples que hoy cobran un valor incalculable.

"Me dejas un dolor tan grande... no podía creer que eras tú", expresó, recordando a la joven que siempre tenía una sonrisa y que combinaba sus estudios con el trabajo, sin perder su esencia.

Hoy, su ausencia deja un vacío difícil de llenar entre quienes la conocieron.