Asaltan tienda de conveniencia de Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Durante la madrugada de este lunes se registró un asalto en una tienda de conveniencia ubicada sobre la avenida Presidente Juárez, en la ciudad de Nueva Rosita, generando alarma entre vecinos y comerciantes.

El incidente ocurrió cuando el establecimiento se encontraba en operación nocturna, momento en que dos sujetos ingresaron con la intención de cometer el robo.

¿Cómo ocurrió el asalto?

De acuerdo con el reporte de las autoridades policiacas, los responsables eran dos hombres de complexión delgada que portaban armas blancas.

Con ellas intimidaron a los empleados del lugar, obligándolos a entregar el dinero en efectivo que se encontraba en la caja registradora.

La acción fue rápida y los delincuentes lograron escapar antes de que llegaran los elementos policiacos.

Acciones de la autoridad

El monto sustraído ascendió a mil pesos, según confirmaron los encargados de la tienda.

A pesar de la violencia con la que se perpetró el asalto, no se registraron personas heridas, aunque los trabajadores quedaron visiblemente afectados por la amenaza sufrida.

Tras recibir el reporte, la policía municipal desplegó un operativo de búsqueda en las inmediaciones de la avenida Presidente Juárez, sin que hasta el momento se haya logrado la detención de los responsables.

Las autoridades señalaron que se revisarán las cámaras de seguridad del establecimiento y de negocios cercanos para obtener pistas que permitan identificar a los agresores.