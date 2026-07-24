Sindicato de Burócratas de Frontera busca más plazas laborales por crecimiento urbano

El Sindicato de Burócratas del Ayuntamiento de Frontera insistió en la necesidad de incrementar la plantilla laboral para mejorar la prestación de los servicios públicos, al señalar que el crecimiento de la ciudad ha generado una mayor demanda de atención en colonias y sectores de reciente creación.

Solicitud de más plazas laborales

El representante sindical, Juan Paulino Juárez Escamilla, recordó que esta petición fue planteada desde los primeros 100 días de la actual administración municipal y, hasta el momento, continúa en espera de una respuesta.

Explicó que el aumento de la población y la expansión de la mancha urbana requieren más personal para atender labores de servicios primarios, como alumbrado público, limpieza, recolección de basura, mantenimiento de áreas verdes y bacheo.

"Las colonias nuevas y el crecimiento de la ciudad hacen que se necesiten más servicios básicos. Por eso seguimos solicitando que se autoricen más plazas para cubrir esas necesidades", señaló.

Plantilla actual y desgaste laboral

Actualmente, indicó, el sindicato cuenta con entre 138 y 139 trabajadores activos, además de personal con incapacidad permanente. La plantilla está integrada por secretarias, afanadoras, electricistas, personal de bacheo, choferes, veladores, jardineros y trabajadores de otras áreas operativas.

Juárez Escamilla señaló que la solicitud del sindicato contempla la creación de entre 10 y 15 nuevas plazas, con el objetivo de fortalecer la atención a la ciudadanía y distribuir mejor la carga de trabajo.

Añadió que parte del personal acumula entre 20 y 30 años de servicio, por lo que el desgaste físico afecta el rendimiento de algunas cuadrillas, situación que hace necesaria la incorporación de trabajadores más jóvenes para mantener la eficiencia en las labores municipales.