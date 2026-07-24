Conmemoran Día Naranja en Villa Unión con jornada para prevenir la violencia contra las mujeres

VILLA UNIÓN, COAH.– En el marco del Día Naranja, conmemorado el día 25 de cada mes, se llevó a cabo una jornada de difusión enfocada en promover los derechos de las mujeres y crear conciencia sobre la prevención de la violencia de género.

La jornada del Día Naranja se enfoca en la prevención de la violencia de género.

Durante la actividad, las y los asistentes recibieron información sobre los distintos tipos de violencia que pueden afectar a mujeres y niñas, así como orientación para identificar estas situaciones y conocer las alternativas de apoyo disponibles.

Asistentes reciben información sobre tipos de violencia y apoyo disponible.

La jornada buscó fortalecer la cultura de la prevención y sensibilizar a la población sobre la importancia de construir entornos seguros, donde prevalezcan el respeto, la igualdad y una convivencia libre de cualquier forma de violencia.

La actividad busca construir entornos seguros y fomentar el respeto.

El Día Naranja se ha consolidado como una fecha para recordar la importancia de sumar esfuerzos entre sociedad e instituciones con el propósito de erradicar la violencia contra las mujeres y fomentar una mayor conciencia sobre esta problemática.