Sabinas: Jurisdicción Sanitaria No. 3 realiza campamento saludable

SABINAS, COAH.- Con una amplia participación de niñas, niños y padres de familia, la Jurisdicción Sanitaria No. 3 realizó con éxito el primer "Juris Camp Verano Saludable 2026" en las instalaciones de la Escuela Primaria Niños Héroes, en esta ciudad.

Este campamento forma parte de las estrategias impulsadas por la dependencia, encabezada por el doctor Carlos Jiménez Villarreal, con el propósito de promover la salud, el aprendizaje y la sana convivencia entre la población infantil durante el periodo vacacional.

Actividades del campamento

La jornada se desarrolló en un horario de 9:00 a 12:00 horas, con la participación de menores de entre 5 y 11 años, quienes se integraron a las diversas actividades organizadas por el personal de salud.

Durante el campamento se ofrecieron servicios de atención en salud mental y manejo de emociones, salud bucal, además de juegos recreativos, lotería, pláticas sobre prevención, promoción de estilos de vida saludables, actividades físicas y dinámicas orientadas al autocuidado.

Compromiso con la comunidad

La Jurisdicción Sanitaria No. 3 destacó que estas acciones buscan fortalecer hábitos saludables desde la infancia, mediante actividades recreativas y educativas que favorecen el bienestar integral de las niñas y los niños.

Finalmente, la dependencia agradeció la participación de las familias y reiteró su compromiso de continuar acercando programas preventivos a la comunidad.

Asimismo, invitó a la población a mantenerse atenta a la información oficial para conocer las próximas sedes del "Juris Camp Verano Saludable 2026".