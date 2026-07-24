AHMSA reconoce créditos laborales de Alonso Ancira y otros directivos

El exdirector de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo, fue incluido en el padrón oficial de acreedores laborales de la empresa con un crédito superior a los 300 millones de pesos, sin embargo no aparece como acreedor privilegiado, sino que deberá esperar que se cubran los pasivos laborales.

El listado, publicado dentro del procedimiento de quiebra de AHMSA, identifica a Ancira con el número de trabajador 101693 y lo ubica entre las personas con los créditos laborales de mayor monto reconocidos por la sindicatura, con un monto total de 305 millones 85 mil pesos.

La inclusión del expropietario de la siderúrgica contrasta con una resolución que se había emitido previamente durante el concurso mercantil, en la que la autoridad judicial resolvió que no procedía reconocerle una terminación laboral por su condición como administrador de la empresa.

En la misma relación aparece Xavier Autrey Maza, exdirector general de AHMSA, con un crédito laboral que también supera los 300 millones de pesos. Autrey se encuentra con el número de trabajador 101692 y de acuerdo al listado publicado por la empresa, recibirá una terminación de 323 millones 647 mil pesos.

El padrón incluye además a otros exintegrantes de la alta dirección de la siderúrgica. Luis Zamudio Miechielsen registra un crédito laboral por 135 millones de pesos, mientras que Enrique Rivera figura con una terminación por 66 millones de pesos.

La relación forma parte del reconocimiento de créditos laborales que servirá de base para la distribución de los recursos que se obtengan de la venta de los activos de AHMSA y Minera del Norte (MINOSA), dentro del proceso de quiebra. De acuerdo con el listado oficial, en AHMSA fueron reconocidos 9 mil 857 trabajadores, con créditos laborales que en conjunto superan los 16 mil 300 millones de pesos, correspondientes a salarios, indemnizaciones y prestaciones pendientes.