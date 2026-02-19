Denuncian acoso laboral tras muerte de José Enrique Venegas: Cuatro Ciénegas

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- Isael Venegas González y Yuvisela Vázquez Rodríguez, padres del oficial fallecido José Enrique Venegas, denunciaron públicamente que su hijo fue víctima de acoso laboral por parte del director de la corporación, Richards Estrada, y del oficial Zavala del Río, situación que —aseguran— agravó su estado de salud y derivó en su repentino fallecimiento.

De acuerdo con lo dado a conocer, el elemento murió el lunes 10 de febrero al interior de la corporación, presuntamente a causa de una falla respiratoria y cardiaca. Trascendió que el oficial se encontraba bajo revisión médica debido a problemas de salud, ya que aún no contaba con una evaluación definitiva sobre su condición cardiaca; sin embargo, la muerte lo sorprendió cuando apenas iniciaba su turno laboral.

A más de una semana del deceso, sus padres señalaron que su hijo había sido objeto de hostigamiento dentro de la institución. Indicaron que incluso fue detenido por sus propios superiores, hecho que —según manifestaron— le generó un mayor deterioro en su estado físico y emocional.

Los familiares sostienen que el trato recibido influyó directamente en el agravamiento de su enfermedad cardiaca, lo que habría precipitado el desenlace fatal. Por ello, exigieron que la autoridad municipal investigue a fondo lo ocurrido y que se retire del cargo tanto al director de la corporación como al oficial señalado.

Finalmente, pidieron que se haga justicia y que se esclarezcan las circunstancias en las que ocurrió la muerte del elemento, al considerar que existieron irregularidades y presunto abuso de autoridad dentro de la dependencia.