Jóvenes de San Buenaventura deben tramitar su Cartilla Militar

La recepción de documentos estará abierta hasta el 9 de octubre, por lo que se recomienda a los jóvenes realizar el trámite a tiempo para evitar inconvenientes.

Por Staff / La Voz - 20 enero, 2026 - 07:19 p.m.
      SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El Ayuntamiento de San Buenaventura, a través del Departamento de Reclutamiento, invita a los jóvenes de la clase 2008 y remisos a realizar el trámite de la Cartilla del Servicio Militar Nacional.

       

      En esta dependencia se brinda atención y orientación personalizada durante todo el proceso, que incluye el registro, recepción de documentos, aclaración de dudas y seguimiento del trámite, conforme a la normatividad vigente.

      Para realizar el trámite, los interesados deberán acudir al Departamento de Reclutamiento con la siguiente documentación en original y copia:

      1. Acta de nacimiento

      2. CURP

      3. Comprobante de domicilio

      4. Certificado de estudios (secundaria o preparatoria)

      5. Cuatro fotografías tamaño credencial, tomadas en estudio fotográfico (no instantáneas de farmacias)

       

      La encargada del Departamento de Reclutamiento, Martina Guadalupe Garza Jiménez, informó que la campaña es permanente y que la recepción de documentos estará abierta hasta el próximo 9 de octubre del presente año.

      Se exhorta a los jóvenes a realizar este trámite en tiempo y forma, ya que la Cartilla Militar es un documento oficial indispensable para diversos trámites legales y administrativos.

