Jóvenes de San Buenaventura deben tramitar su Cartilla Militar

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El Ayuntamiento de San Buenaventura, a través del Departamento de Reclutamiento, invita a los jóvenes de la clase 2008 y remisos a realizar el trámite de la Cartilla del Servicio Militar Nacional.

En esta dependencia se brinda atención y orientación personalizada durante todo el proceso, que incluye el registro, recepción de documentos, aclaración de dudas y seguimiento del trámite, conforme a la normatividad vigente.

Para realizar el trámite, los interesados deberán acudir al Departamento de Reclutamiento con la siguiente documentación en original y copia:

1. Acta de nacimiento

2. CURP

3. Comprobante de domicilio

4. Certificado de estudios (secundaria o preparatoria)

5. Cuatro fotografías tamaño credencial, tomadas en estudio fotográfico (no instantáneas de farmacias)

La encargada del Departamento de Reclutamiento, Martina Guadalupe Garza Jiménez, informó que la campaña es permanente y que la recepción de documentos estará abierta hasta el próximo 9 de octubre del presente año.

Se exhorta a los jóvenes a realizar este trámite en tiempo y forma, ya que la Cartilla Militar es un documento oficial indispensable para diversos trámites legales y administrativos.