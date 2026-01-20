Reparan libramiento Carlos Salinas de Gortari en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Como parte del trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, la alcaldesa Sari Pérez Cantú supervisa y da seguimiento a los trabajos de reparación y mantenimiento del libramiento Carlos Salinas de Gortari, una de las vialidades más importantes del municipio.

Esta obra se realiza a través del programa Mejora Coahuila, en el tramo comprendido entre la empresa Iron Cast y el Cuartel Militar del 105 Batallón de Infantería, zona de alto flujo vehicular y tránsito pesado, cuya atención resulta prioritaria para garantizar condiciones más seguras y eficientes para automovilistas, transportistas y usuarios en general.

Durante el desarrollo de los trabajos, se interviene el carril con sentido de norte a sur, mientras que la circulación se mantiene habilitada en ambos carriles con sentido de sur a norte, con el objetivo de reducir afectaciones y mantener la movilidad en esta arteria estratégica para la conectividad regional.

Se estima que las labores tengan una duración aproximada de cuatro días, por lo que se hace un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones, respetar la señalización preventiva y atender las indicaciones del personal que se encuentra trabajando en la zona.

Estas acciones forman parte de una primera etapa de atención integral al libramiento Carlos Salinas de Gortari en su tramo municipal, resultado de la gestión de la alcaldesa Sari Pérez Cantú y del trabajo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con lo que se reafirma el compromiso de seguir trabajando con orden y rumbo para ofrecer vialidades más seguras, funcionales y acordes a las necesidades de las familias fronterenses.