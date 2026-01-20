Matcor Matsu salva a tripulantes de avión en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.– La pronta reacción y el valor de trabajadores de la empresa Matcor Matsu fueron clave para salvar la vida de los tripulantes del avión ligero que se desplomó el pasado sábado dentro de las instalaciones de la compañía.

Se trata de una enfermera que se encontraba en turno y dos empleados del área de mantenimiento, quienes, sin dudarlo, acudieron al sitio del accidente para brindar los primeros auxilios a los dos ocupantes de la aeronave, antes del arribo de los cuerpos de emergencia.

Gracias a su intervención inmediata, los tripulantes recibieron atención oportuna que permitió estabilizarlos tras el impacto. Por este acto de solidaridad y profesionalismo, los trabajadores fueron reconocidos por su valentía y compromiso ante una situación de alto riesgo.

El accidente y su atención inmediata

De manera extraoficial, se informó que el empresario y su esposa, quienes viajaban en el avión Cessna, se encuentran fuera de peligro y continúan recuperándose de las lesiones que les dejó el accidente.

El actuar de los empleados ha sido destacado por la empresa como un ejemplo de humanidad y responsabilidad, recordando que, en momentos críticos, la rápida acción puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.