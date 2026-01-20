Nazira Zogbi Castro evalúa impacto en empresas proveedoras de GM en Ramos Arizpe

SALTILLO, COAH.- Nazira Zogbi Castro, titular de la Secretaría del Trabajo en Coahuila, dio a conocer que se evalúa el impacto a las empresas satélites que eran proveedoras de la empresa GM, en Ramos Arizpe, la cual despidió a alrededor de mil 900 empleados la semana pasada, ante la reducción de demanda de automóviles eléctricos por parte de Estados Unidos.

Un total de mil 900 trabajadores fueron dados de baja el pasado viernes en las dos plantas que General Motors opera en Ramos Arizpe, lo que encendió de inmediato la respuesta del Gobierno del Estado para mitigar el impacto laboral en la región.

Acciones de la autoridad

En cuanto al posible impacto en las empresas proveedoras o satélite de GM, especialmente las relacionadas con el turno que fue cancelado, la funcionaria estatal señaló que se solicitó a las organizaciones empresariales y sindicales realizar un análisis técnico y responsable antes de emitir cifras.

Asimismo, se pidió formalmente a General Motors información precisa sobre la afectación a la cadena de proveedores, así como los perfiles laborales de los mil 900 trabajadores, incluyendo escolaridad, experiencia y distribución por género, con el propósito de hacer proyecciones y vincularlos de manera más efectiva a nuevas oportunidades laborales.

Detalles confirmados

Las autoridades reiteraron que no se dará información especulativa y que cualquier dato sobre posibles afectaciones adicionales se dará a conocer únicamente cuando exista certeza de la proveeduría, subrayando que la prioridad es proteger el empleo y mantener la estabilidad económica de la región sureste.