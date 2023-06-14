Derriba semáforo trailer en la 30

FRONTERA COAH-. Una unidad pesada circuló por la carretera 30 y ocasionó daños a la infraestructura municipal, tumbó uno de los semáforos, por lo que el conductor fue merecedor de una multa así como el pago de los daños ocasionados.

Fue una imprudencia del conductor del tráiler, no alcanzó a dar la vuelta y se llevó el semáforo, no hubo daños pero la base de concreto la sacó y la recargó hacia el arroyo se hizo lo necesario y se reparó.

Se le cobraron los daños que ocasionó algunas luces del semáforo, la maniobra, la multa por parte de Seguridad Pública, Agustín Espinoza; director encargado de los semáforos, comentó que la multa la tiene Seguridad Pública, peor se reparó todo el daño que hizo el semáforo ya está funcionando normal ,pero están supervisándolo porque lo sacó de donde estaba.

Por lo pronto no hay riesgo en esa área, los ciudadanos pueden circular por el lugar como si nada, pero exhortó a esas unidades a tener más precaución, dijo que hay centros comerciales muy céntricos, eso hace que no realicen bien su maniobra o un descuido de los choferes y ocasionan estos daños.

“Si es importante que los conductores de estas unidades pesadas sean un poco más conscientes de los daños que pueden ocasionar, pues no solamente es en arterias principales, hay veces que esto sucede en colonias por las que no debieron circular y la multa es mayor, por eso hay que tener prudencia para no ocasionar estos daños”, comentó el director.