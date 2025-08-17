Estafadores de Monterrey engañan a familias de Monclova

Familias de Monclova han sido víctimas de un nuevo modus operandi de fraude que opera desde Monterrey, donde presuntos vendedores de artículos eléctricos ofrecen productos a bajo costo y citan a los compradores en domicilios falsos.

De acuerdo con la denuncia ciudadana, los estafadores solicitan un anticipo mediante depósito bancario y posteriormente envían una dirección en Monclova para recoger los artículos.

Sin embargo, al llegar, los afectados descubren que los supuestos vendedores no existen y que los domicilios proporcionados pertenecen a personas ajenas al fraude.

Aracely Iracheta, alertó sobre esta situación, y es que el pasado viernes un joven acudió a su domicilio en busca de una estufa que supuestamente había adquirido a una mujer identificada como Mari Aparicio, nombre falso utilizado por la presunta defraudadora.

"El joven llegó pensando que en mi casa le entregarían la estufa, pero la dirección era de mi vecina. Más tarde llegó otra persona con el mismo caso. La mujer ya no contesta llamadas y solo manda fotos falsas junto con direcciones aleatorias. Por favor, no caigan en este fraude", expresó Iracheta.

Las víctimas aseguran que los números de contacto corresponden a Monterrey, lo que confirma que los responsables no radican en Monclova.