Piden a CSP solución al desabasto de agua

Ciudadanos de Sabinas viajaron a Saltillo para hacer visible ante la presidenta Claudia Sheinbaum la crisis de abasto que, aseguran, enfrentan desde hace 16 años.

Con pancartas y consignas para exigir una solución al desabasto de agua que padecen desde hace años, ciudadanos de Sabinas acudieron este domingo a Saltillo, donde se realizó el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, para hacer visible la problemática que enfrentan las familias de la Región Carbonífera.

Los habitantes aprovecharon la presencia de la presidenta de México en Coahuila para solicitar su intervención y poner fin a una crisis de abasto que, aseguraron, se arrastra desde 2010. "Desde el 2010 vivimos escasez de agua. Ya estamos peleando, estamos a un nivel seis. No hay solución, presidenta", reclamaron los ciudadanos.

¿Qué declararon los ciudadanos sobre la crisis de agua?

Los inconformes sostuvieron que la Región Carbonífera cuenta con suficiente agua, particularmente en la zona de Sabinas, pero denunciaron que el recurso no llega de manera adecuada a los hogares debido, entre otros factores, a las condiciones de la infraestructura hidráulica. Por ello, pidieron al gobierno federal apoyar la renovación de la red de distribución para evitar que el deterioro de las tuberías continúe siendo un argumento para explicar la falta de suministro. "Tenemos mucha agua en la Región Carbonífera, tenemos bastante agua, pero no nos llega. Pero los recibos sí llegan bien. Entonces, ¿por qué estamos batallando por esa agua?", cuestionaron.

¿Cómo afecta el desabasto a las familias de Sabinas?

Los habitantes también denunciaron que las familias se ven obligadas a recurrir a pipas particulares para abastecerse, con costos que, afirmaron, pueden alcanzar los mil pesos por llenado, una cantidad que resulta difícil de cubrir para quienes enfrentan problemas económicos. "Nos llenan las pipas por mil pesos. Es injusto. ¡No tenemos ni para comer!", reclamaron.

Los ciudadanos pidieron que el problema sea atendido de manera integral y que se garantice el acceso al agua potable como un servicio básico para las familias de Sabinas y de los municipios de la Región Carbonífera. "Necesitamos que la Presidenta nos apoye, nos ayude para cambiar toda la tubería para que ya no haya excusa. ¡Queremos que nos den el agua!", exigieron.