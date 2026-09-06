Pide Hurtado priorizar a madres solteras

El diputado local Alberto Hurtado propuso que las madres solteras de Coahuila sean incorporadas como grupo prioritario al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, ante las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan.

La propuesta busca que mujeres jóvenes que no estudian ni trabajan puedan acceder al programa y recibir un apoyo económico de entre 9,000 y 9,500 pesos, además de seguridad social y capacitación para el empleo.

Hurtado explicó que durante sus recorridos por colonias, barrios y ejidos del estado ha encontrado numerosos casos de madres solteras, principalmente jóvenes, que tienen dos o tres hijos y carecen de empleo y seguridad social.

"Hay muchísimas madres solteras que van desde los 18 años, en el mejor de los escenarios, hasta los 26, 27 años con más de dos o tres niños que no tienen empleo", señaló.

El legislador indicó que muchas de estas mujeres fueron abandonadas por su esposo o pareja y enfrentan dificultades para incorporarse al mercado laboral.

Por ello, planteó aprovechar las vacantes disponibles en Jóvenes Construyendo el Futuro para incorporar a mujeres que requieren con urgencia un ingreso y, sobre todo, seguridad social para ellas y sus hijos.

"Buscamos que la madre soltera que actualmente no recibe ningún apoyo de ningún nivel de gobierno pueda ser arropada por este programa como prioridad", afirmó.

Hurtado reconoció que no cuentan con una estadística exacta sobre el número de posibles beneficiarias. Sin embargo, aseguró que la presencia de madres solteras es frecuente durante sus recorridos.

"De cada 10 casas que visitamos, cuando menos nos encontramos con cinco madres solteras", dijo.

El diputado propuso realizar un censo para identificar a las mujeres que requieren el apoyo e incorporarlas a los espacios disponibles del programa en Coahuila.

También planteó considerar a madres adolescentes, de entre 15 y 22 años, dentro de la propuesta.

El legislador señaló que, además de atender la situación económica y laboral de este sector, es necesario trabajar en materia de planificación familiar y prevención de embarazos a temprana edad.

La propuesta contempla también que las empresas participantes tengan consideración con los horarios de las madres beneficiarias, sin afectar el funcionamiento de la cadena productiva.