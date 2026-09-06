Suman 19 reportes de garrapatas en Frontera

FRONTERA, COAH.- Un total de 19 reportes relacionados con garrapatas ha recibido el Departamento de Salud de Frontera desde el pasado 19 de agosto, cuando estableció un protocolo de atención para este tipo de casos.

Miguel Sánchez Leija, director de Salud Municipal, explicó que, de los reportes recibidos, entre dos y tres domicilios han sido confirmados como casos de infestación, luego de que inspectores acudieron a verificar las condiciones de los inmuebles.

"Desde el 19 de agosto que establecimos el protocolo de actuación, a la fecha tenemos más o menos 19 reportes de garrapatas", señaló.

El funcionario reconoció que se trata de una cantidad importante de reportes y agradeció a los ciudadanos que han comunicado los casos para solicitar apoyo de las autoridades.

Sánchez Leija destacó que la atención de este problema requiere la participación conjunta de la Jurisdicción Sanitaria, el ayuntamiento y la ciudadanía, particularmente mediante la limpieza de los domicilios y el cuidado responsable de las mascotas.

Señaló que los fallecimientos registrados en Frontera relacionados con enfermedades transmitidas por garrapatas corresponden a personas que tenían animales domésticos infestados y sin tratamiento, por lo que insistió en la importancia de desparasitar y atender oportunamente a perros y otros animales de compañía.

"Como dueño responsable tenemos que desparasitar y tratar obviamente todo lo que tengamos con nuestros animales, con la finalidad de procurar la salud de ellos, pero principalmente también la de nosotros", indicó.

Además del tratamiento de las mascotas, recomendó mantener limpios los patios y domicilios, retirar maleza y realizar labores de descacharrización para reducir las condiciones que favorecen la presencia de estos parásitos.

Como parte de estas acciones, el próximo viernes se realizará una actividad coordinada por el DIF Coahuila, teniendo a Frontera como sede, en la que los ciudadanos podrán intercambiar cacharros que ya no utilicen por artículos de limpieza y productos de primera necesidad.

Sánchez Leija consideró que este tipo de actividades también pueden contribuir a generar mejores condiciones de limpieza en los hogares, aunque reconoció que las autoridades han enfrentado dificultades para lograr que la población mantenga libres de cacharros y maleza sus domicilios.

El director de Salud Municipal agregó que las mismas acciones de limpieza y descacharrización serán importantes ante la próxima temporada de dengue, por lo que llamó a la población a participar desde sus hogares.

"Las acciones fundamentales radican en qué hacemos nosotros desde nuestra casa y qué hacemos nosotros con nuestros animales", afirmó.