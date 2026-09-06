Pide SNTE más personas de apoyo en escuelas

FRONTERA, COAH.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sección 5 busca fortalecer las plantillas de personal en las escuelas mediante la creación de plazas de intendencia, administrativas y técnicas, además de incorporar áreas de apoyo como psicología.

Everardo Padrón, secretario general del SNTE sección 5, señaló que el sindicato trabaja en la conformación de protocolos de carácter laboral y educativo que permitan mejorar las condiciones dentro de las instituciones escolares.

Explicó que una de las principales propuestas es generar los presupuestos necesarios para contar con un mayor número de trabajadores de apoyo y asistencia en la educación. "Estamos trabajando con respecto a que exista un mayor número de personal de apoyo y asistencia en la educación para los compañeros, para las instituciones escolares", indicó.

Precisó que la propuesta contempla plazas para personal de intendencia, administrativos y técnicos, además de áreas complementarias para la atención de los estudiantes, como psicología. Padrón afirmó que estas acciones forman parte de los planteamientos que el sindicato está impulsando y confió en que puedan obtener resultados para fortalecer la atención dentro de los planteles.

Cada escuela define organización para limpieza

Respecto a quién debe realizar las labores de limpieza en los planteles, el dirigente sindical explicó que existen diferentes formas de organización, las cuales dependen de cada colectivo escolar. Señaló que estos mecanismos se establecen mediante el consenso entre los integrantes de la comunidad educativa, por lo que el sindicato respeta los acuerdos que se adopten en cada institución.

"Hay diversos sistemas organizativos que dependen del colectivo escolar. Entonces, estos se realizan mediante el consenso y, si existe consenso para uno u otro modelo de atención a este rubro, nosotros lo respetamos", comentó.

El dirigente sindical sostuvo que, además de garantizar las condiciones laborales del personal educativo, es necesario fortalecer las estructuras de apoyo para que las escuelas cuenten con las herramientas humanas necesarias para atender tanto las tareas administrativas y de mantenimiento como las necesidades de los estudiantes.