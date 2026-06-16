Cuatro Ciénegas: se fortalece el turismo con estrategias del Comité Ciudadano

Cuatro Ciénegas, Coahuila; 16 de junio del 2026.- Con el objetivo de fortalecer la coordinación y el trabajo conjunto entre los distintos órdenes de gobierno, iniciativa privada y sociedad civil, se llevó a cabo la sesión ordinaria del Comité Ciudadano del Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas, donde se analizaron estrategias y acciones encaminadas a consolidar el desarrollo turístico del municipio.

Durante la reunión se destacó la importancia de mantener una coordinación permanente y establecer acuerdos en conjunto que permitan impulsar proyectos en beneficio de la comunidad, aprovechando las fortalezas naturales, culturales e históricas que distinguen a Cuatro Ciénegas como uno de los destinos turísticos más importantes de Coahuila.

La sesión fue encabezada por el alcalde, Ing. Víctor Leija Vega, así como de la Lic. Melissa García Owen, directora de Pueblos Mágicos, en representación del despacho de la Secretaría de Turismo del Estado de Coahuila, además de integrantes del Comité Ciudadano del Pueblo Mágico.

En el encuentro se abordaron temas relacionados con el cumplimiento de los lineamientos establecidos dentro de los programas federales y estatales, así como las evaluaciones permanentes que se realizan a través de la Dirección Municipal de Turismo, con la finalidad de mantener estándares de calidad y continuar fortaleciendo la promoción y crecimiento del sector turístico.

El alcalde Víctor Leija Vega destacó que el trabajo coordinado entre instituciones permite generar mejores resultados y establecer una ruta clara para detonar nuevas oportunidades para las familias de Cuatro Ciénegas, impulsando acciones que favorezcan la economía local, la conservación del patrimonio y la llegada de más visitantes.

Señaló que la participación ciudadana es fundamental para construir un municipio con mayor desarrollo, donde gobierno y sociedad sumen esfuerzos para fortalecer la identidad del Pueblo Mágico y crear condiciones que permitan que la actividad turística siga siendo un motor de crecimiento.

"Estas reuniones nos permiten escuchar, analizar y generar acuerdos que se traduzcan en acciones concretas para seguir avanzando. Cuatro Ciénegas tiene un gran potencial y trabajando unidos podemos seguir fortaleciendo su desarrollo", expresó el alcalde.

De esta manera, el Gobierno Municipal refrendó su compromiso de continuar impulsando estrategias de colaboración con los diferentes niveles de gobierno y sectores de la sociedad, con una visión de crecimiento ordenado, sustentable y con beneficios para toda la comunidad.