Inversión de 500 mil pesos para desazolve en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Con una inversión cercana a los 500 mil pesos, el Gobierno Municipal pondrá en marcha la primera etapa del desazolve del canal pluvial en la zona norte de Frontera, una obra que abarcará 1.4 kilómetros y que busca prevenir inundaciones en áreas comerciales y ejidales. El proyecto forma parte del paquete de acciones programadas para este año en beneficio de los ejidos 8 de Enero y La Cruz, así como de la comunidad de Colón, derivado de las gestiones encabezadas por la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú ante el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El regidor de Obras Públicas de Frontera, Orlando Hipólito Plaza, informó que realizó un recorrido por los ejidos 8 de Enero y La Cruz, tras la solicitud de los propios ejidatarios para atender el desazolve del canal pluvial que atraviesa esa zona y que representa un riesgo de inundaciones durante la temporada de lluvias.

El funcionario explicó que, aunque son diversas las necesidades que enfrentan las comunidades rurales, actualmente los esfuerzos se concentran en la limpieza y rehabilitación del canal, el cual es utilizado como vía de desfogue natural. Señaló que la primera etapa contempla la intervención de 1.4 kilómetros en la zona norte del municipio, donde se ubican diversos comercios, con una inversión cercana a los 500 mil pesos.

Detalló que si bien una parte del canal cuenta con concreto hidráulico, los ejidatarios han solicitado que se atienda principalmente el tramo que tiene talud de tierra, cuya longitud total alcanza aproximadamente 3 kilómetros. El objetivo, dijo, es garantizar que el agua fluya de manera natural hacia un estanque donde desemboca el caudal proveniente de ambos ejidos.

Hipólito Plaza indicó que sostuvo una reunión con los comisariados y la mesa directiva de las comunidades para conocer de primera mano sus planteamientos. Añadió que ya se cuenta con el estudio técnico correspondiente y que las acciones se alinearán con las necesidades detectadas en campo.

Finalmente, subrayó que la instrucción de la presidenta municipal es mantener atención permanente en los ejidos y avanzar en la ejecución de las obras programadas para este año, a fin de mejorar las condiciones de infraestructura y prevenir afectaciones a las familias que habitan en estas comunidades.