Gobierno Municipal de Frontera intensifica labores de limpieza en el arroyo

FRONTERA, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Frontera reforzó las labores permanentes de limpieza y desazolve del Arroyo Frontera para disminuir el riesgo de desbordamientos durante la temporada de lluvias, proteger el patrimonio de las familias y prevenir enfermedades.

El director de Obras Públicas, Luis González, informó que los trabajos se realizan en el tramo comprendido entre las calles Progreso y Ejército Mexicano, donde cuadrillas municipales retiran maleza, basura, azolve y otros desechos que obstruyen el cauce, con el propósito de facilitar el flujo del agua en caso de lluvias intensas.

El funcionario señaló que estas acciones preventivas reducen la posibilidad de desbordamientos y forman parte de una estrategia permanente de la administración municipal para atender oportunamente los puntos de mayor riesgo.

La alcaldesa Sari Pérez Cantú destacó que mantener limpio el arroyo también contribuye a la salud pública, al evitar la acumulación de residuos que favorecen la proliferación de mosquitos transmisores del dengue y otras enfermedades, además de mejorar la imagen de este espacio del municipio.

La edil llamó a la ciudadanía a evitar arrojar basura al arroyo y colaborar en su conservación, al señalar que el cuidado de los espacios públicos es una responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad.

El Gobierno Municipal informó que, tras las lluvias registradas el pasado 15 de junio, reforzó estas labores preventivas para mantener el Arroyo Frontera en condiciones seguras y continuar con la protección de las familias fronterenses.

Sari Pérez Cantú reiteró que su administración mantendrá las acciones permanentes de prevención y mantenimiento como parte de la estrategia para reducir riesgos durante la temporada de lluvias.