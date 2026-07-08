Coahuila destina 2,500 millones a infraestructura pública

SALTILLO, COAH.- El Gobierno de Coahuila destinará este año entre 2 mil y 2 mil 500 millones de pesos a infraestructura pública, recursos que serán aplicados en obras distribuidas en todas las regiones del estado, informó el secretario de Infraestructura, Miguel Ángel Algara Acosta.

El funcionario explicó que el programa estatal de obra pública mantiene diversos frentes de trabajo de manera simultánea, con proyectos enfocados en fortalecer la conectividad vial, mejorar la infraestructura urbana e impulsar acciones estratégicas para el desarrollo de los municipios. "Es inversión de obra pública, probablemente de dos mil a dos mil 500 millones de pesos", señaló.

Algara Acosta destacó que los recursos se distribuyen de forma equilibrada entre las distintas regiones de la entidad para atender las necesidades de infraestructura de cada zona.

Entre las obras actualmente en ejecución mencionó el proyecto Abasto Independencia, en Torreón; la Ruta Fiscal, en Piedras Negras; así como diversas acciones en la Región Sureste, entre ellas la vialidad de Los Valdés, en el tramo comprendido entre Seminario y el bulevar Eulalio Gutiérrez Tapia, además de los trabajos que se desarrollan en el sector Misión Cerritos.

En cuanto al libramiento cuya construcción se encontraba en proceso, el secretario informó que la obra ya fue concluida y forma parte de los proyectos terminados dentro del programa estatal de infraestructura.

Respecto a Ramos Arizpe, indicó que continúa la ampliación de la antigua carretera a Monclova, una intervención que busca mejorar la movilidad, incrementar la seguridad de los usuarios y fortalecer la conectividad con la zona industrial del municipio. Añadió que existen otros proyectos previstos para Ramos Arizpe, aunque señaló que será el alcalde quien dé a conocer los detalles en los próximos días.

Finalmente, Algara Acosta reiteró que la administración estatal mantiene como prioridad el desarrollo de infraestructura en todas las regiones de Coahuila, con énfasis en obras de movilidad, conectividad y desarrollo urbano que respondan a las necesidades de cada municipio.