Tren Saltillo-Nuevo Laredo: más de 15 pasos a desnivel en la capital

SALTILLO, COAH.- El proyecto del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo contempla la construcción de más de 15 pasos a desnivel en la capital coahuilense, informó el alcalde Javier Díaz, quien señaló que el Ayuntamiento aún no conoce el proyecto ejecutivo ni el calendario de ejecución de la obra. El edil precisó que ya fue presentado el trazo general del proyecto; sin embargo, dijo que las autoridades municipales no han recibido información sobre las etapas de construcción, las fechas de ejecución ni la ubicación definitiva de las estaciones. "Hay una gran cantidad de pasos a desnivel o deprimidos que se tienen que hacer en diferentes cruces. Mínimo van a ser más de 15; ahorita tenemos más de 20 contemplados", declaró.

Explicó que actualmente continúan las negociaciones con propietarios de terrenos ubicados principalmente en comunidades rurales, entre ellas La Encantada, donde iniciará el trayecto desde Derramadero hasta el punto en que comienza la mancha urbana de Saltillo, a la altura del sector La Angostura. Añadió que el recorrido urbano incluirá dos viaductos elevados y cruzará por sectores como El Tanquecito, La Minita, La Yulera y Pantaleón, por lo que consideró indispensable mantener los trabajos de la mesa social para informar a la población sobre las afectaciones que pudiera generar el proyecto.

Díaz explicó que en esa mesa participan la Agencia Ferroviaria, la empresa responsable de la obra, el Gobierno del Estado y los municipios de Saltillo y Ramos Arizpe. Reconoció que el Ayuntamiento requiere mayor información para planear acciones de manera coordinada con las instancias responsables y brindar certeza a la población sobre los tiempos de ejecución, las afectaciones y, en caso de ser necesario, los procesos de reubicación de familias. "Nos ha faltado información para poder trabajar paralelamente con ellos, pero la mesa social es muy importante para que la gente tenga certidumbre de los tiempos, de las afectaciones y, si en su caso tiene que haber reubicación de ciertas familias, cómo se va a trabajar", señaló.

Respecto a la presentación del proyecto ejecutivo, indicó que el Municipio permanece a la espera de ser convocado a nuevas reuniones de la mesa social para conocer los avances de la obra.