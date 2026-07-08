Saltillo: Javier Díaz González destaca beneficios del transporte público gratuito

SALTILLO, COAHUILA.- El programa de transporte público Aquí Vamos Gratis ha generado un ahorro acumulado de 70.8 millones de pesos para las y los usuarios, gracias a la realización de más de 5.2 millones de traslados gratuitos en las rutas troncales de Saltillo, informó el alcalde Javier Díaz González.

El edil señaló que el beneficio representa un apoyo directo a la economía familiar de la población, al eliminar el costo del traslado para quienes utilizan este sistema de transporte. "Este es, sin duda, uno de los mejores programas implementados durante esta administración porque incide directamente en la economía de la población y, por ende, en mejorar su calidad de vida", afirmó.

Díaz González destacó que el programa también fortalece la movilidad en los distintos sectores de la ciudad e invitó a la ciudadanía a utilizar las rutas troncales Norte-Sur, Sur-Norte, Oriente-Poniente y Poniente-Oriente, que operan sin costo para las y los usuarios. "Invito a toda la población a que aproveche y se traslade en nuestras rutas troncales Norte-Sur, Sur-Norte, Oriente-Poniente y Poniente-Oriente totalmente gratis", expresó.

Las rutas troncales operan con 35 unidades, cada una con capacidad para 77 pasajeros, equipadas con aire acondicionado, conexión wifi y rampas de acceso universal. De acuerdo con la información oficial, uno de cada cinco habitantes de Saltillo se encuentra a una distancia caminable de las rutas troncales con tarifa cero.