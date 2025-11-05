Estudiantes de Cuatro Ciénegas exploran atractivos turísticos en visita educativa

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Con el firme compromiso de que todos los habitantes conozcan y valoren la riqueza natural, cultural e histórica de Cuatro Ciénegas, alumnos de la telesecundaria del ejido Estanque de Norias participaron en una enriquecedora visita guiada por los principales atractivos turísticos del municipio.

Gracias a las gestiones del Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega y al valioso apoyo de la Fundación LM, los estudiantes realizaron un recorrido por espacios emblemáticos como la Presidencia Municipal, la Casa de Carranza, las Dunas de Yeso, las Minas de Mármol, Poza Azul y el Río San Marcos, donde pudieron apreciar de cerca la belleza y el valor histórico que distinguen a este Pueblo Mágico.

Esta jornada tuvo como propósito ofrecer a los estudiantes una experiencia educativa fuera del aula, permitiéndoles aprender de manera vivencial sobre la historia, la cultura y los recursos naturales que hacen único a Cuatro Ciénegas.

Durante el recorrido, los alumnos disfrutaron de momentos de aprendizaje, convivencia y diversión, reforzando su interés por seguir explorando y conociendo más sobre su entorno.

Al respecto, el presidente municipal destacó la importancia de continuar impulsando este tipo de actividades que fomentan el amor por la tierra y fortalecen el sentido de pertenencia entre las nuevas generaciones.

"Queremos que nuestras niñas, niños y jóvenes conozcan las maravillas que tenemos en nuestro municipio, que se sientan orgullosos de su origen y se conviertan en promotores de nuestras tradiciones, historia y riqueza natural", expresó el edil.

Asimismo, Leija Vega reiteró que la administración municipal trabaja permanentemente para que las y los habitantes de Cuatro Ciénegas tengan más oportunidades de crecimiento, educación y desarrollo, así como para que el turismo se consolide como un motor económico sustentable que beneficie a todas las familias.

"Nuestra intención es que tanto los ciudadanos como los visitantes puedan disfrutar y valorar este gran tesoro natural que tenemos. Cada acción que realizamos busca fortalecer la identidad de nuestro pueblo y al mismo tiempo proyectar a Cuatro Ciénegas ante el mundo como un destino de orgullo mexicano", finalizó.

La actividad fue posible gracias a la colaboración de los departamentos de Educación y Turismo, quienes se sumaron a esta iniciativa que promueve el conocimiento, el orgullo y la identidad entre las nuevas generaciones.

El Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas, reconoce y agradece profundamente a la Fundación LM por su constante disposición para apoyar acciones que impulsan la educación y el desarrollo de la niñez.