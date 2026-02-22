Roban Casa Rosa

SALTILLO, COAHUILA.- A través de redes sociales, la fundación Casa Rosa Saltillo denunció el robo del que fueron víctimas en sus instalaciones, hecho que quedó registrado por cámaras de seguridad.

En el video difundido se observa a un hombre que cubre su cabeza con una capucha roja, viste chamarra beige, pantalón azul y porta una mochila oscura. El individuo ingresa al inmueble aparentemente sin levantar sospechas; sin embargo, minutos después se le ve salir cargando bolsas negras con objetos en su interior.

Las integrantes de la fundación hicieron un llamado a la comunidad para ayudar a identificar y localizar al presunto responsable, de quien hasta el momento se desconoce su paradero.

"Entró con las manos vacías y salió con ellas llenas", señalaron en su publicación, donde lamentaron que este tipo de acciones afecten directamente la labor social que realizan en beneficio de personas vulnerables.

Cabe destacar que Casa Rosa no solo apoya con la elaboración y donación de pelucas oncológicas para mujeres que enfrentan el cáncer, sino que también funge como centro de acopio, recibiendo donaciones que posteriormente son entregadas a quienes más lo necesitan.

Se presume que parte de estos apoyos podría encontrarse entre los objetos sustraídos en cuestión de minutos.

La fundación reiteró su compromiso de continuar trabajando por la comunidad, al tiempo que pidió la solidaridad de la ciudadanía para que este hecho no quede impune.