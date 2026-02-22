Trabajamos por mejores vialidades: Javier Díaz

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte del compromiso permanente por mejorar la movilidad urbana y la seguridad vial, el alcalde Javier Díaz González continúa con las acciones de rehabilitación de vialidades en distintos bulevares y calles ubicadas al interior de las colonias de la ciudad.

Javier Díaz informó que estas labores contemplan trabajos de eliminación de pavimento dañado, aplicación de asfalto caliente, nivelación de superficies y reparación de tramos deteriorados, con el propósito de optimizar las condiciones de tránsito y brindar mayor seguridad a automovilistas, transporte público y peatones que diariamente circulan por la capital de Coahuila.

"Nuestras cuadrillas municipales intervienen de manera estratégica en vialidades principales con alto flujo vehicular, a través de maquinaria especializada, así como en calles de colonias que presentan desgaste por el uso constante", refirió Javier Díaz González.

Acciones de la autoridad

Brigadas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública refuerzan las labores de rehabilitación en diversos tramos de la carpeta asfáltica que presentaba daño y hundimientos sobre el bulevar Isidro López Zertuche, en el tramo que comprende desde el bulevar Luis Donaldo Colosio hasta la calle Puerto Ángel.

Estas acciones se realizan mediante modernas unidades que trabajan y aplican la carpeta asfáltica a base de calor, lo que resulta en un mejor pavimento en beneficio directo de la población.

En acciones similares, personal del Gobierno de Saltillo continúa con la rehabilitación de distintos tramos de pavimento dañado sobre el bulevar Antonio Cárdenas, a la altura de la colonia Colinas del Sur.

De manera paralela, cuadrillas municipales trabajaron en la rehabilitación de la calle que dirige al Hospital Materno Infantil, así como al Centro Oncológico de la Región Sureste, en el Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo.

El alcalde de Saltillo destacó que entre sus prioridades se encuentra reducir los tiempos de traslado y elevar la calidad de vida de las y los habitantes, al contar con calles más seguras, funcionales y en mejores condiciones.

Detalles confirmados

En días recientes, el Ayuntamiento de Saltillo, a través de las 17 cuadrillas municipales encargadas de la rehabilitación de vialidades, atendió el llamado de la ciudadanía realizado a través del asistente virtual al 844-160-08-08, e intervino la calzada Antonio Narro, al sur de la localidad.

En este sector, personal municipal reparó diversos puntos de la carpeta asfáltica dañada por el alto flujo vehicular y las condiciones climáticas, en el tramo que comprende entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle Francisco Ignacio Madero.

Asimismo, se intensificaron los trabajos en el bulevar Venustiano Carranza, en su tramo entre el bulevar Luis Donaldo Colosio y la Carretera a Los Valdez; además de labores sobre el bulevar Vito Alessio Robles, a la altura de las instalaciones de la Guardia Nacional.

Sumado a esto, diversas cuadrillas realizaron labores similares sobre el bulevar Mirasierra, en el tramo que comprende entre el bulevar Revolución y el Arco Vial Zapalinamé, a la altura del fraccionamiento Nuevo Mirasierra, entre otros puntos de la ciudad.

El alcalde Javier Díaz señaló su compromiso de mantener un programa permanente de mantenimiento vial, a fin de atender de forma oportuna las necesidades de infraestructura urbana y fortalecer la conectividad entre los distintos sectores de la ciudad.