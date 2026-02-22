Sigue revisión de palapas y albercas

SALTILLO, COAHUILA.- Con la proximidad de la Semana Santa y el incremento en la afluencia a espacios recreativos, el Ayuntamiento de Saltillo mantiene operativos permanentes de revisión en palapas, albercas y bares, informó el secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho.

El funcionario explicó que estas acciones se realizan de manera coordinada entre diversas dependencias municipales, encabezadas por Desarrollo Urbano, y con la participación de Medio Ambiente, Servicios Primarios, la Comisaría de Seguridad Pública y Protección Civil.

"Es un operativo permanente. Se solicita el uso de suelo, la licencia de funcionamiento y que cumplan con los lineamientos de Protección Civil", detalló.

Saracho señaló que en los últimos años se ha logrado avanzar en la regularización de establecimientos, ya que varios propietarios se han acercado a la Dirección de Desarrollo Urbano para ponerse en regla.

Aunque no precisó el número exacto de negocios regularizados el año pasado, indicó que la información puede ser proporcionada posteriormente por la dependencia correspondiente.

El objetivo principal, dijo, es revisar que todos los espacios recreativos cumplan con la normatividad vigente antes de la temporada de mayor demanda, especialmente en lo relacionado con licencias y uso de suelo.

Acciones de la autoridad

En cuanto al crecimiento de puestos ambulantes en distintas zonas de la ciudad, explicó que la supervisión corresponde a la Tesorería municipal a través de la Dirección de Comercio. Añadió que cualquier denuncia en este tema debe canalizarse directamente a esa área para su atención.

Finalmente, reiteró que los operativos continuarán de forma permanente y que previo a la temporada vacacional se refuerzan las inspecciones para brindar mayor seguridad y orden a la ciudadanía.