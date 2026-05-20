Tony Flores empapado de limonada durante su campaña en San Buena

Un momento de tensión se vivió en Coahuila durante las actividades proselitistas rumbo a la renovación del Congreso del Estado, cuando Tony Flores, aspirante a una diputación local por el sexto distrito, terminó empapado con limonada luego de un desencuentro con una vendedora de la zona.

Los hechos ocurrieron en pleno recorrido de campaña. Mientras el político interactuaba con los ciudadanos y saludaba a los locatarios, se aproximó a una comerciante con la intención de darle un beso en la mejilla. La acción incomodó profundamente a la mujer, quien reaccionó de inmediato arrojándole el vaso de limonada que tenía consigo, dejando al candidato cubierto de líquido ante la mirada de sus simpatizantes y transeúntes.

Tras el altercado, Tony Flores utilizó sus redes sociales para emitir un pronunciamiento sobre lo sucedido. El aspirante reprobó el acto y exigió que las jornadas electorales se lleven a cabo en un marco de civilidad.

"Yo estoy haciendo mi trabajo, caminando, recorriendo las calles", manifestó el candidato en su mensaje.

El suceso no tardó en viralizarse, provocando opiniones divididas entre la ciudadanía y los usuarios de internet. Mientras algunos sectores calificaron la respuesta de la mujer como una agresión y llamaron a mantener la calma y el respeto mutuo más allá de las afinidades políticas, otros cuestionaron el actuar del político por no respetar el espacio personal de la vendedora.