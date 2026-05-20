Defensoría UAdeC activa protocolos ante denuncia de acoso en Monclova

Una ex alumna de la Preparatoria Ladislao Farías y actual estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) no ha presentado una denuncia formal por el presunto acoso y envío de contenido sexual por parte de un docente, lo que impide que el Tribunal Universitario inicie una investigación.

Como se recordará, la joven hizo pública su denuncia de manera anónima a través de redes sociales, donde señaló haber sido víctima de presunto acoso sexual durante su bachillerato.

Al respecto, Nadia Salas Carrillo, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), explicó que el protocolo institucional no permite denuncias anónimas, ya que para iniciar un procedimiento legal es indispensable que la víctima ratifique personalmente el escrito.

No obstante, subrayó que la universidad ha activado mecanismos de acompañamiento y apoyo, disponibles las 24 horas, con el objetivo de generar confianza y brindar atención emocional a posibles víctimas de violencia de género.

Indicó que, tras tener conocimiento del caso, personal de la Defensoría y del Tribunal Universitario acudió tanto a la preparatoria señalada como a la ciudad de Monclova, donde actualmente se encuentra instalada la estudiante, para acercar los servicios institucionales.

"En este momento estamos trabajando para poder concretar ese proceso de denuncia. Mientras no exista una denuncia formal, el Tribunal no puede actuar, pero estamos haciendo todas las gestiones necesarias para visibilizar las instancias y que las personas tengan la confianza de acercarse", señaló.

Salas Carrillo recordó que el protocolo universitario, aprobado en 2019 por el Consejo Universitario, establece los pasos a seguir para garantizar la protección legal de las víctimas, así como su derecho a la justicia y a la reparación del daño.

Finalmente, hizo un llamado a quienes hayan sido víctimas de violencia a acercarse a las instancias correspondientes, destacando que la Defensoría y el Tribunal cuentan con canales de comunicación permanentes, tanto en redes sociales como en correos institucionales, para brindar orientación y acompañamiento.