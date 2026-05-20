Protocolos de suspensión de clases en Coahuila ante altas temperaturas

Maestros de la Sección 5 pueden acortar horarios o suspender clases de manera temporal cuando las condiciones de los planteles no son óptimas, ya sea por fallas en servicios o por altas temperaturas", informó Arturo González Almaguer, coordinador sindical.

Explicó que estas medidas están contempladas dentro de los protocolos y no son decisiones permanentes, sino que se aplican únicamente mientras se resuelven problemas como fallas eléctricas, daños en transformadores o falta de agua, situaciones que impiden el desarrollo normal de las actividades escolares.

Indicó que, en días recientes, al menos seis escuelas —entre ellas la Chamizal y la Libertad— recurrieron a la suspensión temporal de clases o al cambio a modalidad a distancia por uno o dos días, mientras se atendían las fallas.

'El protocolo permite que, si no hay condiciones, los directivos tomen la decisión de suspender o irse a distancia, siempre informando a la autoridad correspondiente', señaló.

En cuanto a las altas temperaturas, detalló que existe un lineamiento específico que contempla ajustes de horario cuando se superan los 37 grados centígrados en horario matutino durante varios días consecutivos, por lo que actualmente se mantienen en diálogo con autoridades educativas y padres de familia para definir posibles modificaciones.

Finalmente, subrayó que cada plantel tiene autonomía para tomar estas decisiones, siempre que se justifique la causa, y advirtió que con el incremento del calor podrían presentarse más casos de fallas en infraestructura eléctrica en las escuelas de la región.