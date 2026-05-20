Productores ganaderos de Castaños denuncian cobros indebidos de veterinarios

Productores ganaderos de la región Centro denunciaron que algunos médicos veterinarios están haciendo negocio con la expedición de constancias de vacunación para movilizar el ganado, al cobrar entre mil y mil 200 pesos por documentos que se deben entregar de manera gratuita.

El presidente de la Asociación Ganadera de Castaños, Marco Antonio Rodríguez Galaz, advirtió que en los últimos días varios ejidatarios acudieron a las oficinas del organismo para presentar quejas, luego de que veterinarios intentaran cobrar únicamente por emitir la constancia sanitaria requerida para trasladar animales.

Señaló que en el municipio de Castaños este trámite es gratuito como parte del protocolo de protección y señaló que este servicio se realiza en la Ganadera de Castaños por parte del veterinario Carlos Flores.

Explicó que el cobro indebido no corresponde a la aplicación de vacunas ni medicamentos, sino únicamente al documento que acredita que el ganado recibió el tratamiento sanitario correspondiente. "El problema que se está dando es que algunos médicos están queriendo llevar agua a su molino y están cobrando de mil hasta mil 200 pesos por dar la constancia, cuando tienen que ser gratis".

Detalló que la constancia se emite por lote de ganado y no por animal, por lo que un solo documento puede amparar la movilización de varias reses, siempre y cuando se presenten las pruebas y evidencia del tratamiento aplicado.

Señaló que se envió un comunicado a la Unión Ganadera Regional del Estado para solicitar su intervención y evitar abusos dentro del programa sanitario. "Ya mandamos un comunicado a la Unión Ganadera del Estado para que nos ayuden con ese tema y se haga difusión de que por parte de los médicos que están en el programa es gratuita", afirmó.

La Asociación Ganadera exhortó a los productores a no realizar pagos indebidos y acudir directamente con el médico veterinario autorizado en Castaños para obtener las constancias sin costo.