Elian N se presenta ante juez por acusación de homicidio en Castaños

La mañana de este lunes, Elian "N", acusado del homicidio de Luis Fernando Escobedo Calvillo, fue presentado ante el juez de control, donde su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional de 144 horas para recabar pruebas que respalden su inocencia.

El imputado fue detenido en flagrancia y puesto a disposición del Ministerio Público, que a su vez lo presentó ante la autoridad judicial.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 09 de agosto en la colonia Independencia Norte de Castaños, donde una riña entre vecinos derivó en una agresión directa contra la víctima. Testigos señalaron que Elian "N" atacó en dos ocasiones a Luis Fernando con un arma blanca, provocándole lesiones mortales.

Fuentes cercanas al caso indicaron a las autoridades que no era la primera vez que se registraban confrontaciones entre las familias involucradas. Una semana antes había ocurrido un altercado similar, aunque sin consecuencias fatales.

Durante la audiencia, el Ministerio Público formuló la imputación y expuso los datos de prueba, entre ellos testimonios que apuntan al acusado como el responsable del homicidio.

El imputado se reservó su derecho a declarar y, asesorado por su abogada particular, solicitó el plazo adicional para reunir elementos de descargo.

Por lo pronto, Elian "N" permanecerá recluido en las celdas del C4 hasta que se reanude la audiencia.