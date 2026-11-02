Mantenimiento de tumbas en Frontera: Llamado a la responsabilidad familiar

El deterioro de tumbas con hasta 70 y 80 años de antigüedad representa un riesgo para quienes visitan los panteones municipales, por lo que el Ayuntamiento de Frontera exhortó a la población a caminar con precaución y evitar confiarse de las condiciones aparentes de las lápidas.

Daniel López Gaytán, secretario del Ayuntamiento, informó que hasta el momento no se han recibido reportes de incidentes; sin embargo, pidió a las familias mantenerse atentas durante sus recorridos por los cementerios, especialmente en los caminos y veredas que pasan entre las tumbas.

Explicó que el paso del tiempo y las condiciones climatológicas afectan los materiales de las construcciones funerarias, lo que puede provocar grietas, debilitamiento y daños que no siempre son visibles a simple vista.

Acciones de la autoridad

Indicó que la Dirección de Protección Civil ya realizó recorridos e inspecciones para identificar las áreas de riesgo. Algunas zonas fueron delimitadas para advertir a los visitantes; no obstante, reconoció que existen otras que, aunque no cuentan con señalamientos, también pueden representar un peligro.

Por ello, insistió en que los visitantes deben caminar con atención, evitar pisar las estructuras funerarias y no acercarse a aquellas que presenten daños visibles.

El funcionario también llamó a los propietarios y familiares a hacerse responsables del mantenimiento de las tumbas, revisar periódicamente sus condiciones y atender de inmediato cualquier grieta o deterioro.

Riesgo en cementerios

Advirtió que los daños ocasionados por el tiempo y las condiciones del clima pueden agravarse si no reciben atención oportuna, por lo que pidió no dejar pasar las reparaciones necesarias para prevenir accidentes.