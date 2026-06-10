Detienen a conductor que atropelló a agente de tránsito en Saltillo

SALTILLO, Coahuila.-Un elemento de la Policía Municipal de Saltillo resultó lesionado luego de ser atropellado presuntamente de manera intencional por el conductor de un vehículo particular durante la tarde de este miércoles en el cruce de los bulevares Jesús Valdés Sánchez y Centenario de Torreón.

El agente afectado fue identificado como Efraín Velázquez Aldape, de 49 años, quien realizaba labores relacionadas con el control vial cuando fue requerido para atender un reporte en el estacionamiento de un negocio de comida ubicado en la zona norte de la ciudad.

De acuerdo con los primeros informes, el incidente se originó cuando un automovilista ocupaba un área de estacionamiento y presuntamente bloqueaba el paso vehicular. Testigos señalaron que varios ciudadanos le solicitaron mover la unidad para liberar la circulación; sin embargo, el conductor se habría negado a retirarse y permaneció en el sitio realizando llamadas telefónicas.

Versiones recabadas por las autoridades indican que durante la discusión el sujeto habría emitido amenazas y asegurado tener vínculos con un grupo delictivo. Cuando el oficial se acercó para intervenir y restablecer el orden, el conductor aceleró repentinamente y embistió al agente.

Tras el impacto, el elemento de tránsito cayó al pavimento y fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron a un hospital privado del sector norte para recibir atención médica especializada.

Horas después de los hechos, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó la detención de Fernando Gabriel "N", de 24 años de edad, señalado como probable responsable del atropellamiento. La captura fue realizada por elementos del Agrupamiento contra Delitos de Alto Impacto, con apoyo de la Unidad de Policía Cibernética y del sistema de videovigilancia del Centro de Control y Comando.

Las autoridades también aseguraron el vehículo involucrado, un Volkswagen Virtus, que presuntamente fue utilizado para cometer la agresión.

La Comisaría confirmó que Efraín Velázquez Aldape sufrió una fractura en el hombro derecho y continúa bajo atención médica. Asimismo, informó que el área jurídica presentó la denuncia correspondiente para que se determinen las responsabilidades legales y se proceda conforme a derecho contra el detenido.