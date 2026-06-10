Lesiona a su pareja; el autor material ya fue arrestado

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Una mujer ingresó al Hospital General "Hugo Héctor Martínez Tijerina" tras sufrir un episodio de violencia familiar a manos de su pareja sentimental, identificado como David N.

El hecho fue confirmado por el delegado de la Fiscalía General del Estado en la Delegación Carbonífera, licenciado Diego Garduño Guzmán, quien señaló que el reporte se recibió a través del Sistema de Emergencias 911.

La víctima fue identificada como Juanita N, de 41 años de edad, quien manifestó a las autoridades haber sido agredida por su pareja. De inmediato se le brindó atención médica en el nosocomio, mientras que las corporaciones de seguridad iniciaron las acciones correspondientes para dar seguimiento al caso.

Acciones de la autoridad

Derivado del reporte, se desplegó un operativo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de policías municipales, estatales y federales, quienes se abocaron a la detención del probable responsable del delito.

La captura de David N se realizó de manera inmediata gracias a la pronta respuesta de las corporaciones policiacas, lo que permitió asegurar al presunto agresor y ponerlo a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso legal.

Compromiso institucional

Con estas acciones, se refrenda el compromiso del Fiscal General del Estado de Coahuila, Mtro. Federico Fernández Montañez, de atender con firmeza los casos de violencia familiar y garantizar la seguridad de las víctimas, fortaleciendo la coordinación institucional para combatir este tipo de delitos.