Recuperan libertad detenidos Después de jornada electoral

SABINAS, COAH.- Las personas que incurrieron presuntamente en delitos penales durante la jornada electoral del pasado domingo 7 de junio, recuperaron su libertad tras concluir las investigaciones correspondientes.

Los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, cerraron las carpetas de investigación que se habían abierto por diversos delitos penales.

Entre los detenidos se encontraban Bernabé N, Joaquín N, María N, Jesús N, Ramsés N, José N y Orlando N, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales. Con la resolución de las diligencias, se determinó que podían quedar en libertad, cerrando así el proceso iniciado durante la jornada.

Las autoridades destacaron que, pese a estos incidentes, se cumplió con las acciones de seguridad previamente trazadas para garantizar el orden en la elección.

Se aplicaron medidas de prevención por parte de los Ministerios Públicos, peritos, mediadores y las corporaciones de seguridad que integran los tres órdenes de gobierno.

El operativo permitió atender de manera inmediata los hechos registrados, evitando que se afectara el desarrollo de la jornada electoral. La coordinación entre las distintas instancias fue clave para mantener la tranquilidad en los centros de votación y asegurar que la ciudadanía pudiera ejercer su derecho al sufragio.

Con la liberación de los detenidos y la conclusión de las investigaciones, las autoridades dieron por cerrado este capítulo dentro del proceso electoral en la Región Carbonífera, reafirmando su compromiso de velar por la seguridad y el respeto a los derechos de la población durante los ejercicios democráticos.