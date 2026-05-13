Javier Flores Rodríguez celebra a mamás en San Buenaventura con rifas y juegos

San Buenaventura, Coah.- El alcalde Javier Flores Rodríguez encabezó los festejos dedicados a las mamás de las comunidades rurales del municipio, llevando hasta los ejidos de San Buenaventura una mañana de lotería, rifas y regalos organizada en coordinación con el DIF Municipal.

Acompañado por integrantes del Cabildo y personal municipal, el edil visitó el ejido San Lorenzo y posteriormente San Francisco, donde se reunieron madres de familia provenientes de distintas comunidades rurales para disfrutar de esta celebración especial.

Durante el convivio, las asistentes participaron en juegos de lotería, dinámicas y rifas de regalos, compartiendo momentos de alegría y unión entre amigas, vecinas y familiares.

Las mamás de los ejidos San Blas, San Lorenzo, San Antonio de las Higueras, San Antonio de la Cascada, Sombrerete, El Cerrito, San Francisco y Guadalupe Victoria disfrutaron de una celebración muy divertida, conviviendo juntas entre risas y emoción cada vez que alguna gritaba el tradicional "¡Buenas!".

Más tarde, las autoridades municipales acudieron a la Congregación Santa Gertrudis, donde también se llevó a cabo un emotivo festejo para las madres de familia del ejido del mismo nombre.

La presidenta honoraria del DIF Municipal, Niria Isabel Ayala, junto al personal del organismo, coordinó la organización de las mesas de lotería y la entrega de obsequios, preparando cada detalle para consentir a las mamás de las comunidades rurales.

El alcalde Javier Flores Rodríguez agradeció a todas las madres por su esfuerzo diario y destacó la importancia de seguir fortaleciendo la convivencia familiar y comunitaria en cada rincón de San Buenaventura.